Stasera in TV: in onda “Il traditore” e “Tre uomini e una gamba”

Tanti film in programma stasera in TV: ecco una selezione dei titoli più interessanti che potrete guardare direttamente dal vostro divano.

Il traditore [Rai 1, 21:25]: Siamo nella Sicilia degli anni 80 c’è in corso una guerra tra le famiglie mafiose, per il traffico di droga, il boss Tommaso Buscetta interpretato da uno straordinario Pierfrancesco Favino, scappa in Brasile dove viene arrestato e mandato in Italia, quando torna prenderà una decisione epocale, che farà chiarezza su cosa nostra.

Stai lontana da me [Rai 2, 21:20]: Jacopo interpretato da Enrico Brignano è un consulente matrimoniale che vive però una vita sentimentale infelice, solo una bella architetta Sara interpretata da Ambra Angiolini riuscirà a cambiare la vita di Jacopo.

Tre uomini e una gamba [Cine34, 21:00]: Grande classico della comicità italiana, Aldo, Giovanni e Giacomo partono per Gallipoli, per il matrimonio di quest’ultimo, partono col cane del suocero e con una preziosa gamba di legno, fino a quando non incontrano Chiara che cambierà il loro viaggio.

Lo squalo [ Iris, 21:00]: La cittadina di Amity si trova sull’oceano atlantico fa del turismo la sua principale forma di guadagno, la morte di una ragazza uccisa da uno squalo cambia le cose, lo sceriffo Martin vorrebbe far sorprendere le attività di balneazione ma non viene ascoltato, nel frattempo lo squalo continua ad uccidere.