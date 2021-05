Coronavirus Sicilia, oggi +378 casi: i dati a Catania e nelle altre province

Coronavirus Sicilia: l'aggiornamento del Ministero della Salute di oggi rileva un incremento di quasi 400 positivi nelle ultime 24 ore. Ecco tutti i dati.

Coronavirus Sicilia: continua a scendere l’incremento dei nuovi positivi. I dati sulla pandemia nella nostra Isola sono ottimi, nonostante le aperture da “zona gialla” che facevano temere un nuovo aumento dei positivi. Anche oggi il Ministero della Salute ha pubblicato la mappa interattiva con tutti i dati relativi all’Italia e alla Sicilia. Vediamoli.

Coronavirus Sicilia: oggi +378 nuovi positivi

Il numero dei nuovi positivi oggi è di 378, per un totale di 223.270 dall’inizio della pandemia. L’incremento dei nuovi positivi è di 88 nelle ultime 24ore, per un totale di 13.016 attuali positivi.

I decessi sono oggi 8, per un totale di 5.747 decessi in totale. Alto, anche oggi, il numero dei guariti che sono 282 per un totale di 204.507.

Coronavirus Sicilia: i dati a Catania e nelle altre province