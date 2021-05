Stasera in TV: in onda ”Art Night” e ”Tomb Raider”

Film e documentari per questo venerdì sera, 21 maggio. Ecco i consigli di LiveUnict.

Art Night [Rai 5, 20:40] : Documentario di arte e cultura, ideato da Silvia De Felice, Massimo Favia e Marta Santella. Art Night racconta la storia della salvaguardia dell’arte in Italia ed ha come principale obbiettivo quello di sensibilizzare gli italiano e non solo sul fantastico patrimonio culturale che l’Italia deve proteggere e promuovere.

Tomb Raider [Canale 8, 21:30]: Film del 2018, che abbraccia molti generi come thriller, azione e fantastico. Diretto da Roar Uthaug, con Alicia Vikander, Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu, Kristin Scott, Thomas, Hannah John-Kamen. Racconta la storia di una ragazza erede di un eccentrico avventuriero che decide di voler intraprendere la propria strada, rifiutandosi di prendere il comando dell’impero globale lasciato dal padre. Testarda e determinata la ragazza vuole ad ogni costo scoprire cosa c’è dietro la morte del padre.

Grosse bugie [Cielo, 21:15 : Film/commedia del 2009 diretto da Alfonso Albacete e David Menkes. La pellicola racconta la storia di un gruppo di giovani che si prepara all’arrivo dell’estate. Ma sono davvero pronti questi ragazzi a mettere a nudo tutti i loro segreti? Una proiezione alla scoperta del mondo dei giovani in cui argomenti odierni come sesso, droga e festini verranno osservati più da vicino.