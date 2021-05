Stasera in TV: “Timvision Cup” e “Chi l’ha visto?”

La programma di stasera 19 maggio 2021 prevede la sfida calcistica per la conquista della Timvision Cup, ma anche commedie, film sentimentali, thriller e approfondimenti giornalisti.

Calcio – Timvision Cup – Atalanta vs. Juventus [Rai 1, 20:30]: Si sfidano in prima serata per la Timvision Cup Atalanta – Juventus.

Act of Valor [20Mediaset, 21:04]: Film d’azione del 2021. l nucleo dei Bandito, un plotone di agenti speciali appartenenti alla marina statunitense, è impiegato per mettere in salvo un agente della Cia, rapito in circostanze sospette. Nella caccia ai sequestratori in giro per il mondo, la squadra si imbatte in una pericolosa cellula di terroristi che sta pianificando un attacco mortale contro gli Stati Uniti. Per evitare che migliaia di civili perdano la vita, i militari dovranno mettere in campo tutto il loro coraggio.

Chi l’ha visto? [Rai 3, 21:20]: Programma di approfondimento giornalistico sui fatti più intricati e misteriosi d’Italia, condotto da Federica Sciarelli.

Un’impresa da Dio [Italia 1, 21:20]: Celebre commedia del 2007 con protagonista Steve Carell. Un politico con una vita alquanto normale viene un giorno sconvolto dalla chiamata di Dio che gli impone di costruire un’altra arca per mettere in salvo gli uomini. Dapprima restio, il protagonista non può che cedere alla richiesta divina e, nell’imbarazzo collettivo, decide di accettare.

Italiani con Paolo Mieli – Nicola Caracciolo [Rai Storia, 21:10]: Documentario che racconta il percorso personale e professionale di Nicola Caracciolo, giornalista e autore di documentari storici per la Rai, ambientalista e presidente onorario di Italia Nostra. Da sempre appassionato studioso di storia contemporanea, ha raccontato in TV i più significativi fatti e personaggi d’Italia, e non solo.

Killerman [Rai 4, 21:23]: Film di genere thriller. Un riciclatore di denaro di New York cerca disperatamente risposte alle sue domande dopo essersi risvegliato senza avere più memoria e trovandosi in possesso di milioni di dollari in contanti, della droga e con un folle gruppo di poliziotti corrotti che gli danno la caccia.

Non c’è campo [Rai 2, 21:20]: Ironica commedia sentimentale firmata da Federico Moccia, con Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi. Un gruppo di liceali, in gita in un borgo sperduto, rinunciare a Internet per una intera settimana.