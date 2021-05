Stasera in TV: “David di Donatello 2021” e “Redemption”

Dopo un inizio di settimana faticoso, cosa c'è di meglio di una serata passata sul divano davanti ad un bel film? Ecco la programmazione di questa sera in TV.

David di Donatello 2021 [Rai Uno, ore 21:25]: Torna la grande serata italiana di premi del Cinema, condotta da Carlo Conti su Rai Uno. Si tratta della 66esima edizione, e come sempre è organizzata dall’Accademia del Cinema Italiano per premiere le eccellenze cinematografiche dell’anno trascorso.

The Punisher – Il Vendicatore [Paramount Network, ore 21:10]: Film d’azione basato sull’omonimo fumetto della Marvel con Thomas Jane e John Travolta che vede il protagonista, Frank Castle. La famiglia dell’uomo è stata massacrata da un importante boss della malavita e lui ha deciso di vendicarsi.

Il sacrificio del cervo sacro [Rai Movie, ore 21:10]: Pellicola dell’orrore del 2017 con Colin Farrell e Nicole Kidman ambientata in Ohio. Il personaggio principale è il cardiochirurgo Steven che viene accusato dal figlio di un suo paziente deceduto. Il film è ispirato all’Ifigenia in Aulide di Euripide e nel corso della pellicola, il protagonista penserà di contemplare un sacrificio riparatore.

Redemption – Identità nascoste [NOVE, ore 21:25]: Joey Jones ha partecipato al conflitto in Afghanistan dove ha visto molti soldati suoi colleghi perire in guerra. Tuttavia, un giorno si trova inseguito da dei malviventi e, per fuggire, fa irruzione nella casa di un ricco uomo e ne assume l’identità. Questo però non salverà la sua findanzata incinta che viene uccisa e quindi Joey decide di usare tutte le sue armi per poter scoprire la verità.