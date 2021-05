Stasera in TV: in onda “Poveri ma ricchissimi”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco alcune proposte, selezionate dalla redazione di LiveUnict, per trascorrere la serata in relax sul divano.

Poveri ma ricchissimi [Canale 5, ore 21:21]: sequel di Poveri ma ricchi. La famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona, ha una nuova passione: la politica.

10.000 A.C [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: Il cacciatore di mammuth D’Leh vive con la sua tribù nei pressi di una montagna. Un giorno, una banda di spietati guerrieri attacca il suo villaggio e rapisce Evolet, la ragazza di cui è innamorato. Deciso a trovarla e a liberarla, il cacciatore si mette a capo di un piccolo gruppo di cacciatori. Il viaggio, però, si rivela più difficile del previsto a causa di pericolosi animali preistorici. Alla fine, D’Leh scopre una misteriosa civiltà perduta.

After [Rai 2, ore 21:20]: Tessa, la classica brava ragazza, poco dopo essere arrivata al campus fa la conoscenza di Hardin, un giovane tanto bello quanto rude che, con il suo aspetto oscuro, non potrebbe essere più diverso da lei. Come spesso accade, gli opposti si attraggono e tra i due prende il via una tormentata relazione.

State of play [Iris, ore 21:00]: Stephen Collins è un deputato del Congresso che ha forti ambizioni di diventare il candidato alla presidenza per il suo partito. Il suo scopo viene però messo seriamente a rischio quando la sua assistente viene trovata morta in circostanze misteriose. Sul crimine indaga Cal McCaffrey, un reporter investigativo, che finisce per conoscere molto da vicino Anne, la moglie di Collins.