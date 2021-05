Meteo Sicilia, nel weekend aumentano le temperature: le previsioni

Meteo Sicilia: arriva anche per l'Isola il weekend, stavolta caratterizzato dalla celebrazione della Festa della Mamma. Quali condizioni meteo saranno previste?

Meteo Sicilia: inizia il secondo weekend di maggio, anche stavolta di particolare importanza a livello nazionale come quello precedente, caratterizzato dalla Festa dei Lavoratori. Questa domenica, infatti, si celebra la festa della mamma: come tale, la maggioranza delle famiglie italiane colgono l’occasione per celebrarla, facendo qualcosa di speciale durante la giornata.

Naturalmente, sin dall’anno scorso, gli eventi sono andati cambiando a causa delle restrizioni: nonostante questo e la zona arancione, i cui divieti non permettono una gita fuori porta, nulla vieterà di poter passeggiare entro i territori del proprio comune. Ma per fare questo, occorre prima di tutto sapere che tempo farà sull’Isola: quali sono le previsioni?

Meteo Sicilia: weekend sempre più caldi

Una lunga parte del mese di aprile era stata accompagnata da quel freddo gelido che aveva costretto i più a tirar nuovamente fuori maglioni e plaid, nonostante sembrassero aver terminato il loro lavoro. Dalla scorsa settimana, la situazione meteo è andata improvvisamente migliorando, donando, nel weekend tra l’1 e il 2 maggio, temperature molto alte, fino a raggiungere, in alcune zone, i 30°.

Questo assaggio di una primavera tardiva che va volgendo, sempre di più, verso l’estate, continuerà anche durante il weekend che va da oggi, venerdì 7, a domenica 9 maggio. Sebbene nella giornata di oggi possano verificarsi, come spiegato da 3b meteo, “locali piovaschi a macchia di leopardo sull’Isola” per via di “umide correnti sudoccidentali seguitano ad interessare Sicilia e Calabria”, si avranno “più sole ovunque nella seconda parte della giornata” e temperature in aumento.

Per domani, sabato 8 maggio, “l’anticiclone torna temporaneamente a rinforzarsi sul Mediterraneo. Sulle nostre regioni subentrano correnti più secche e stabili dai quadranti nordoccidentali, alla base di cieli sereni o poco nuvolosi su Calabria e Sicilia”. Le temperature massime si registreranno nell’Agrigentino, dove si toccheranno oltre i 25°.

Domenica 9 maggio, infine, “seppur in fase di nuovo indebolimento a partire dal Mediterraneo occidentale, l’anticiclone rinnova condizioni di stabilità atmosferica sulle nostre regioni, rinnovando cieli in prevalenza poco o a più parzialmente nuvolosi”. Le temperature più alte, stavolta, saranno registrate nel Trapanese, con oltre 26° nelle ore più calde.

In sintesi, secondo le previsioni meteo per il weekend saranno “all’insegna della stabilità atmosferica, di un ampio soleggiamento e di temperature massime fino a 25-27°C, specie nelle pianure interne, per effetto del temporaneo rinforzo dell’alta pressione”.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Sulla base delle promettenti previsioni meteo per tutta l’Isola, anche Catania vedrà le temperature aumentare notevolmente nel weekend. Più precisamente, per la giornata di oggi si toccheranno punte di 25°, con cieli sereni poco nuvolosi. Domani, secondo le previsioni, si avrà una minima di 15° e una massima di 23°, nelle ore più calde. Domenica, invece, il sole splenderà su tutta la città etnea: si avranno temperature perlopiù tiepide, adatte ad una passeggiata, da una minima di 16° a una massima di 22°.