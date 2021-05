Coronavirus, in Sicilia 1.202 nuovi casi: Catania provincia con più contagi

Torna a salire il numero di nuovi casi da Coronavirus in Sicilia: Catania è di nuovo la provincia con più contagi.

La Sicilia torna a registrare più di mille nuovi casi di Coronavirus nel giro di 24 ore ed è terza in Italia per numero di contagi. Di fatto, il nuovo bollettino indica 1.202 nuovi positivi, a fronte di 26.265 tamponi processati.

Il tasso di positività, così, sale al 4,6%: è estremamente diverso da quello di ieri, fissato al 2,9%. I nuovi decessi sono 24 mentre i guariti ben 1.829.

E per quanto riguarda i ricoveri? Nelle ultime 24 ore, sono stati dimesse 61 persone, di cui 3 dalla terapia intensiva.

Attualmente l’Isola conta 23.878 positivi al Coronavirus: di questi, 1.063 sono ricoverati in ospedale, 149 in terapia intensiva e 22.666 si trovano in isolamento domiciliare.

I dati per provincia

Il capoluogo etneo supera di gran lunga Palermo per numero di nuovi contagi. Si registrano, di fatto, 467 nuovi casi in tutta la provincia di Catania. Gli altri nuovi casi, poi, sono così distribuiti: