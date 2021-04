Stasera in TV: in onda “L’ultimo re di Scozia”

Cinema, intrattenimento e sport: la programmazione tv di stasera incontra i gusti di tutti. Ecco i consigli di LiveUnict.

Il Commissario Montalbano – La rete di protezione [Rai 1, ore 21:25]: Rai 1 ripropone l’episodio de “Il Commissario Montalbano” dal titolo La rete di protezione, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Luca Zingaretti nei panni del commissario più amato d’Italia si ritrova a dover risolvere un nuovo e strano enigma.

Champions League – Real Madrid Vs Chelsea [Canale 5, ore 21:00]: semifinale d’andata di Champions, il Real Madrid ospita il Chelsea: le due squadre si sfidano in Europa per la prima volta dopo ben 23 anni.

Le Iene Show [Italia 1, ore 21:20]: nuovo appuntamento con Le Iene Show, il programma di servizi e inchieste ideato da Davide Parenti. Nuovi scherzi, interviste e inchieste nella puntata di questa sera.

L’ultimo re di Scozia [Rai Movie, ore 21:10]: film del 2007 con Forest Whitaker, James McAvoy e Gillian Anderson. L’attore protagonista ha ricevuto l’Oscar e il Golden Globe per l’interpretazione in questa pellicola. Durante una missione in Uganda, il medico scozzese Nicholas Garrigan diventa il dottore personale ed il confidente del dittatore Idi Amin e presto si rende conto di essere complice delle sue atrocità.