Concorsi Sicilia, bandi attivi e in arrivo: boom domande nella PA

Su 81mila candidati per le assunzioni nella PA, un quarto è siciliano. Ma sono diversi i bandi attivi e quelli in arrivo. I dettagli.

Un candidato su quattro del concorso per assumere 2800 tecnici in tutto il Sud Italia è siciliano, ma nell’Isola ne verranno assunti circa 400 in tutto. Nei prossimi mesi, come anticipa il quotidiano la Repubblica, verranno sbloccati altri concorsi Sicilia 2021. Vediamo, nel dettaglio, i numeri e le possibilità.

Concorsi pubblici in Sicilia: assunzioni nella PA

Al termine delle candidature, su circa 81mila candidati al concorso per tecnici e specialisti da assumere nelle pubbliche amministrazioni, 20.381 sono siciliani. Il concorso si rivolge a esperti amministrativi e giuridici, esperti di rendicontazione e controllo, tecnici, progettisti e analisti informatici, che verranno assunti per 3 anni per gestire la progettazione dei fondi europei e del Recovery Fund.

Tuttavia, ben pochi tra i candidati dell’Isola raggiungeranno l’obiettivo lavorativo. Chiuse le candidature, sarà la volta della valutazione dei CV e dei titoli. Da questa scrematura iniziale verranno selezionati 8.400 idonei, che dovranno poi partecipare a una prova scritta. Entro luglio, infine, verranno contrattualizzati i 2.400 vincitori del concorso, di cui circa 400 verranno assunti in Sicilia, suddivisi tra Regione e Comuni.

Una selezione dura per un posto a tempo determinato, ma sicuro. La lista con i candidati idonei allo scritto verrà pubblicata entro maggio. Dopodiché, gli ammessi alla prova scritta, da svolgersi a giugno, verranno suddivisi in categorie relative al profilo per cui si sono candidati. Le assunzioni, infine, arriveranno entro luglio.

Concorsi Sicilia 2021: i prossimi bandi da sbloccare

La macchina amministrativa siciliana si muove anche in altre direzioni. A Repubblica, l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto, conferma la volontà da parte della Regione di sbloccare entro giugno un concorso Sicilia che si attende da due anni: quello per i 1.300 funzionari nei centri dell’impiego. La metà dei posti sarebbe riservata ai laureati e l’altra ai diplomati.

Inoltre, i prossimi concorsi Sicilia riguarderanno l’assunzione di 40 unità di personale alla Regione e la selezione, resa possibile dalla manovra approvata questa primavera, per l’attivazione di 300 contratti biennali che metteranno a disposizione dei Comuni ulteriori figure tecniche.

Concorsi Sicilia: i bandi attivi

Infine, diversi i Concorsi Sicilia in Gazzetta Ufficiale. Tra gli ultimi bandi pubblicati si segnalano, nella GU del 23 aprile: