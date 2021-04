Lauree abilitanti, sì ma non per tutti: per chi resta l’esame di Stato

Lauree abilitanti previste dal Recovery Plan: arrivano i chiarimenti da parte del sottosegretario alla Giustizia. Per alcune categorie, rimarrà il tradizionale esame di Stato.

No all’esame di Stato e sì all’abilitazione professionale in coincidenza con l’ottenimento della laurea ma non per tutti. Di fatto, la novità, già anticipata dall’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi e inserita all’interno della bozza del Recovery Plan, dovrebbe riguardare soltanto: Di fatto, la novità, già anticipata dall’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi edovrebbe riguardare soltanto: medici;

farmacisti;

veterinari;

odontoiatri;

psicologi. Restano, dunque, gli esami per altre categorie, tra cui avvocati, i notai, i commercialisti e gli ingegneri: è quanto precisato anche dal sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, al Corriere della Sera.

“Preciso che l’ipotesi di lauree idonee da sole a far conseguire abilitazioni professionali non trova applicazione né per gli avvocati né per altre categorie professionali come i commercialisti – ha dichiarato – , gli ingegneri e i notai. Si tratta, infatti, di percorsi professionali che, per specificità, sono esclusi da tali eventuali ipotesi”.