Catania, maxi rissa in pieno coprifuoco: scappano all’arrivo della polizia [VIDEO]

A Catania, in pieno Centro storico, una rissa che ha coinvolto una moltitudine di persone. Le indagini per reperire i responsabili sono ancora in corso.

Intorno alla mezzanotte di sabato 24 aprile in piazza Scammacca, nel pieno Centro storico di Catania e alle spalle del Teatro Bellini, è scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto molti giovani. Le immagini del video parlano chiaro: calci e pugni tra soggetti assembrati e senza mascherine e, soprattutto, in giro oltre l’orario di coprifuoco. Sul posto sono state mandate alcune volanti, in seguito alla segnalazione nella sala operativa della polizia, ma la folla si è dispersa tra le vie della città scampando ai controlli.

Non è una novità per gli abitanti di quella zona, che spesso anche in tempi pre-Covid, hanno assistito a scene di violenza, segnalandole ogni qualvolta che accadevano. Sono ancora in corso ulteriori verifiche per identificare gli artefici della rissa. Secondo quanto indicato dalla Questura di Catania, si porrà maggior attenzione a quella zona, soprattutto durante il fine settimana.

Di seguito il video pubblicato da Lungomare Liberato.