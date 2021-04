Vaccini, nei prossimi giorni 5 milioni di dosi: in Sicilia ancora “porte aperte”

Vaccini, la Protezione civile conferma l'arrivo di altre 5 milioni di dosi entro inizio maggio. Obiettivo arrivare a 500mila somministrazioni giornaliere.

Nei prossimi dieci giorni in Italia arriveranno 5 milioni di vaccini. L’ha confermato il generale Figliuolo, capo della Protezione civile, ribadendo l’obiettivo di raggiungere le 500mila somministrazioni giornaliere entro fine aprile. In particolare, le dosi arriveranno nel periodo che va dal 27 aprile al 5 maggio.

Figliuolo ha indicato nei giorni scorsi i nuovi “target crescenti” per le regioni nel periodo 23-29 aprile che consentiranno, se rispettati, di arrivare all’obiettivo di 500 mila somministrazioni al giorno entro la fine di aprile.

L’81,21% degli over ottanta e il 45,19% degli appartenenti alla fascia 70-79 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, secondo quanto riporta il report settimanale del governo sulla campagna vaccinale, aggiornato a questa mattina e dal quale emerge che un over 80 su due – il 53,82% – è stato vaccinato anche con il richiamo. Sono invece il 94,93% gli ospiti delle Rsa che hanno avuto almeno una dose.

La percentuale, però, varia da regione a regione. In Sicilia le ultime due settimane hanno segnato un’accelerata delle vaccinazioni di over 80, così come delle altre categorie, ma la regione è ancora sotto la media nazionale. Decisiva la campagna “Porte aperte AstraZeneca“, che consentirà, fino a domenica 25 aprile, la possibilità per chi ha dai 60 ai 79 anni di vaccinarsi senza bisogno della prenotazione.