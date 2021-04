Vaccinazioni Covid, la tabella delle dosi regione per regione

Mezzo milione di somministrazioni giornaliere entro fine mese: questo l'obiettivo del commissario Figliuolo che, per raggiungere lo scopo, ha fissato un target di vaccinazioni giornaliere che ogni regione deve rispettare.

L’obiettivo del piano vaccinale è, attualmente, quello di raggiungere 500 mila somministrazioni al giorno per la fine di aprile. Per farlo, il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha ribadito l’esigenza per le Regioni di rispettare i valori target di vaccinazione giornaliera forniti nei giorni scorsi.

“I valori target sono specifici per ogni Regione, nell’ottica di un aumento progressivo del numero di cittadini cui vengono somministrati i vaccini, e vengono definiti sulla base di una gradualità che consentirà di raggiungere gli obiettivi auspicati, rapportando le capacità di somministrazione alla disponibilità di dosi. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che il criterio di distribuzione delle dosi è stato rivisto in base al principio una testa, un vaccino“, spiega la nota del Commissario.

In particolare, la tabella regione per regione fissata da Figliuolo prevede, per ogni regione, le seguenti dosi giornaliere:

Abruzzo: 7.050;

Basilicata: 3.100;

Calabria: 9.644;

Campania: 29.500;

Emilia Romagna: 22.000;

Friuli Venezia Giulia: 6.140;

Lazio: 30.000;

Liguria: 7.815;

Lombardia: 51.000;

Marche: 9.500;

Molise: 2.000;

P.A. Bolzano: 3.000;

P.A. Trento: 3.100;

Piemonte: 24.000;

Puglia: 20.777;

Sardegna: 11.000;

Sicilia: 25.429;

Toscana: 20.000;

Umbria: 4.800;

Valle d’Aosta: 620;

Veneto: 25.243.

L’obiettivo è quello di raggiungere 315.718 somministrazioni giornaliere e 2.210.026 somministrazioni totali in questa settimana. Il motivo della predisposizione di valori target è quello di mantenere costante il numero delle somministrazioni giornaliere, evitare rallentamenti e raggiungere entro fine mese l’obiettivo di 500.000 vaccinazioni giornaliere.