Incendio in casa nel Catanese, persone bloccate in balcone

L'incendio all'interno dell'abitazione ha costretto alcune persone a rifugiarsi all'esterno. Necessaria l'evacuazione tramite un'autoscala.

Fiamme in un’abitazione a Belpasso, dove alcune persone sono rimaste bloccate in balcone a causa dell’incendio scoppiato all’interno dell’appartamento adibito anche a ufficio. L’intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Biancavilla e Adrano ha permesso il salvataggio degli inquilini, evacuati con un’autoscala. Non ci sono feriti.

I pompieri hanno domato l’incendio poco dopo e per smaltire la grande quantità di fumo è stato utilizzato un moto-ventilatore. Sul posto sono in corso verifiche delle condizioni dell’appartamento e dell’edificio. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Belpasso e personale medico del 118.