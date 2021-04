Catania, circonvallazione totalmente bloccata: lunghe code di auto

Lunghe code in circonvallazione, da stamattina il traffico è completamente bloccato. Complice la protesta degli ambulanti.

In queste ore Catania è intasata dal traffico, probabilmente in seguito alla protesta degli ambulanti, che si sta tenendo in tangenziale. Il tratto off limits riguarda tutta la circonvallazione, con precisione il Viale Andrea Doria. La confusione inizia dalla rotonda della circonvallazione in zona San Nullo e prosegue ancora per molto. Code previste per più di mezz’ora. Gli ambulanti sono scesi in tangenziale con il loro furgoni per manifestare contro l’esclusione della loro categoria dai sussidi economici.

In aggiornamento