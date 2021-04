Bonus Inps 2400 euro: come richiederlo

Bonus Inps 2400 euro: un nuovo sostegno ai lavoratori stagionali in difficoltà. Ecco le informazioni su chi può fare domanda e su come inoltrarla.

Arriva il nuovo sussidio economico previsto dal Dl Sostegni per le categorie più colpite dalla crisi della pandemia, come i lavoratori stagionali. Questa categoria, infatti, ha dovuto fare i conti con la precarietà, dettata dalle aperture e chiusure del governo. Un aiuto economico arriva proprio da quest’ultimo tramite il Bonus Inps. Esso, infatti, prevede un’indennità una tantum che può arrivare fino a 2400 euro.

Chi può richiederlo?

Solo alcune categorie dei lavoratori stagionali possono inoltrare la propria domanda per ottenere il sussidio, tra queste ci sono i lavoratori dello spettacolo, che con la chiusura dei teatri ne hanno risentito maggiormente. Ecco nello specifico chi può richiederlo:

i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

i lavoratori intermittenti;

i lavoratori autonomi occasionali;

i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

i lavoratori dello spettacolo.

Come inoltrare la domanda

Per richiedere il Bonus Inps occorrerà entrare sul portale Inps online, con i propri dati personali (Codice fiscale o Identità Spid). Chi, invece, non dispone di connessione, può recarsi presso un CAF o un patronato che provvederà alla compilazione e all’invio della richiesta stessa. Tutte le domande possono essere inoltrate entro e non oltre il 30 aprile 2021. I nuovi lavoratori che ne faranno richiesta, dovranno aspettare prima di ricevere la prima tranche di indennità: i pagamenti, infatti, non saranno erogati prima della metà di maggio. Invece, ai lavoratori stagionali che hanno percepito altre indennità di sostegno, verrà accreditata la somma entro il mese. Per i lavoratori dello spettacolo è stato innalzata la soglia minima per accedere al Bonus Insp: potranno ottenere il contributo se non superano i 75.000 euro di reddito.