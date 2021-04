Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi: 1.301 nuovi casi

Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi riporta un aumento dei ricoverati. Contagi in lieve calo ma con numeri stabili rispetto agli ultimi giorni.

Il bollettino Coronavirus Sicilia segna per oggi 1.301 nuovi casi su 28.927 tamponi processati. In leggera diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati registrati in tutto 1.370 contagi. La Sicilia è al momento la quinta regione per incremento di nuovi casi. In totale, l’aumento registrato oggi è di 15.370 positivi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Il bollettino del Coronavirus in Sicilia riporta la presenza di 25.477 attuali positivi (ieri 24.875). Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, oggi si registrano 11 nuovi ingressi (+2 rispetto a ieri), 1.216 ricoverati nei reparti ordinari (+6) e 189 pazienti in terapia intensiva, numero invariato rispetto a un giorno fa.

Le vittime, invece, sono 24, col totale salito a 5.152; 675 i guariti, in totale arrivati a 164.015.

Coronavirus Catania e altre province

Nelle province siciliane il virus continua a correre rapido. Sono in continuo aumento i Comuni in zona rossa, malgrado la Sicilia sia nel complesso in zona arancione. I casi di Coronavirus Catania registrati oggi sono in diminuzione, mentre i numeri nel Palermitano sono ancora alti. In particolare: