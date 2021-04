Stasera in TV: in onda “Viaggio nell’isola misteriosa”

Indecisi su cosa guardare stasera in TV? Ecco alcuni consigli della redazione LiveUnict.

Viaggio nell’isola misteriosa (Film) [Canale 20, ore 21:05]: Sean riceve un segnale che proviene da un’isola disabitata e misteriosa. Tuttavia, nonostante avesse provato a far finta di nulla, Sean non riesce a togliersi dalla testa l’idea di raggiungere quel posto e dunque, insieme al patrigno e insieme a un pilota d’elicottero con la figlia, decide di iniziare questo viaggio. Una volta giunti sull’isola, i quattro si ritrovano circondati da strane forme di vita, montagne d’oro e vulcani ancora attivi scoprendo, inoltre, di dover mettersi in salvo prima che un’onda sismica faccia sprofondare l’isola.

Felicissima sera (Show) [Canale 5, ore 21:20]: In onda in prima serata su Canale 5, la prima puntata del nuovo show dei due comici Pio e Amedeo. Saranno presenti importanti ospiti e il tutto saarà accompagnato da musica live, performance e coreografie, momenti di risate e comicità.

Ip Man 2 (Film) [Rai 4, ore 21:20]: Ip Man, una volta sfuggito alla colonizzazione giapponese, si stabilisce con la sua famiglia nella Hong Kong governata dagli Inglesi. É qui che Ip cercherà di aprire una scuola di arti marziali ma non con poche limitazioni poiché un boss locale gli negherà il permesso