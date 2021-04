Stasera in TV: in onda “The Prestige” e “Captain Phillips – Attacco In Mare Aperto”

Non sai cosa guardare stasera in TV? Ecco alcuni titoli proposti dalla redazione di LiveUnict.

The Prestige (regia di Christopher Nolan) [Iris, ore 21:12]: Due giovani maghi apprendisti, Robert Angier e Alfred Borden, vengono istruiti da Cutter, un ingegnere illusionista ed ex mago, ma durante un numero in cui una donna viene legata e messa in una cassa di vetro piena d’acqua, qualcosa va storto e Angier incolperà l’amico dell’accaduto, tentando di vendicarsi. Inizia così un crudele gioco tra i due uomini su chi sia il migliore e la rivalità si trasformerà pian piano in ossessione.

Captain Phillips – Attacco in mare aperto [Rai Movie, ore 21:10]: Una nave americana viene assalita da pirati somali a largo di Mogadiscio. Il capitano, allora, si offre come prigioniero in cambio della libertà dell’equipaggio. Il film racconta la vera storia del dirottamento della nave mercantile statunitense Maersk Alabama, avvenuto nell’aprile 2009 per mano di quattro pirati somali, e la cattura in ostaggio del comandante Richard Phillips.

A cena con i suoi [Paramount Network (canale 27), ore 21:10]: Trip è un trentacinquenne che vive ancora con i genitori. Stanchi della situazione, sua madre e suo padre decidono di assumere Paula, una giovane donna che ha il compito di convincerlo a diventare indipendente.

300 – L’alba di un impero [Mediaset 20, ore 21:14]: Grazie al sacrificio alle Termopili dei 300 valorosi spartani guidati da Leonida, la Grecia ha una possibilità di resistere all’invasione dell’Impero Persiano. Ma la speranza è legata alla capacità di Temistocle, guida militare degli ateniesi, di riuscire a unire le città-stato indipendenti nella lotta per la libertà dell’Ellade e di contrastare con l’astuzia e le tattiche di combattimento la forza preponderante della flotta persiana.