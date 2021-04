Stasera in TV: in onda “Il Commissario Montalbano”

Indecisi su cosa guardare stasera in TV? Ecco alcuni consigli della redazione LiveUnict su alcuni film che andranno in onda stasera in prima serata.

Il Commissario Montalbano [Rai 1, ore 21:25]: Nell’archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata visto che gli uffici erano chiusi per lavori di ristrutturazione. Le indagini porteranno alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite. Uno dopo l’altro vari personaggi saranno sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena.

Daydreamer Le ali del sogno [Canale 5, ore 21:21]: Can e Sanem cercano di plasmarsi l'uno sull'altra e stravolgono alcuni loro atteggiamenti, per poi unirsi in un romantico ballo durante una serata trascorsa con Emre e Leyla nel locale in cui Ferit suona dal vivo con alcuni suoi amici. Subito dopo, Can ed Emre passano la notte a casa di Leyla.

Mister Felicità [Rai movie, ore 21:10]: Martino è un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del dottore, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?

Lol – Pazza del mio migliore amico [La 5, ore 21:10]: Sempre connessa a Internet per chiacchierare con le amiche dei propri problemi sentimentali, l??adolescente Lola (Miley Cyrus) ha trascurato gli studi e i rapporti con la famiglia, tanto che la comunicazione con Anne (Demi Moore), la madre single che rimpiange l’adolescenza, è ridotta a pochi semplici scontri verbali. Ma Anne, quando legge per caso dei messaggi scritti dalla ragazza, prova a ripristinare il loro vecchio legame, aiutandola a superare i problemi sentimentali con l’amico Kyle, finito nel frattempo nelle mire della reginetta di bellezza Ashley (Ashley Greene).