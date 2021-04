Meteo Sicilia: torna il maltempo a Catania, previste precipitazioni

Meteo Sicilia: nei prossimi giorni previste precipitazioni seguite da schiarite. Ecco le previsioni della settimana.

Il mese di aprile si trascina ancora gli strascichi del famoso proverbio popolare “Marzo pazzerello, prendi il sole ed esci l’ombrello”. Le temperature in Sicilia, infatti, si sono mantenute nella norma, con venti freddi serali. Ma se ancora il clima primaverile tarda ad arrivare, nei prossimi giorni la temperatura aumenterà: a Catania, le massime raggiungeranno i 20° in questo weekend. Nella giornata di oggi il cielo sarà sereno e soleggiato su tutte le province dell’isola, ma domani potrebbe arrivare il brutto tempo.

Come riportato da ilmeteo.it, questa settimana è prevista una piccola parentesi di precipitazioni, piogge e venti sull’intero territorio siciliano. Infatti, nella giornata di giovedì, bisognerà riaprire l’ombrello per uno degli ultimi fenomeni invernali. Occasionalmente le minime e le massime si abbasseranno di pochi gradi rispetto agli scorsi giorni. Ma niente paura, perché il bel tempo tornerà già da venerdì mattino e la pioggia di giovedì sarà un lontano ricordo.

Nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 il sole tornerà a risplendere, seppur con qualche nuvola sparsa, come a Palermo, a Catania, nel siracusano e nel ragusano. I venti saranno molto deboli e ciò significa che l’atmosfera sta cominciando a riscaldarsi. A Catania è prevista pioggia durante le prime ore del mattino, tra le 3 e le 9. Il tempo si ristabilirà già in tarda mattinata, ma persisteranno delle ondate forti di vento.

La domenica, invece, tornerà a tingersi di grigio in molte province siciliane. A Catania è previsto un cielo nuvoloso per tutta la giornata con probabili precipitazioni nelle ore pomeridiane, più precisamente dalle 17 in poi. Nel nisseno sono previsti anche temporali fino in serata. Resteranno esenti da questa ricaduta climatica Palermo, Agrigento e Enna, dove si attenderà al massimo qualche nuvola sparsa.