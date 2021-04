Sconti studenti universitari: le offerte di aprile 2021

Sconti studenti universitari aprile 2021. Le principali offerte del mese: acquisto PC, abbigliamento e bonus attivi per gli universitari fuorisede.

La primavera ad aprile entra nel vivo ed è tempo di nuovi inizi. Per chi fa l’università, questo mese coincide con quello delle prove parziali di metà corso, ma anche con una fase più rilassata rispetto al fervore degli esami. Anche per questo motivo, aprile si presta a mese particolarmente favorevole per i nuovi acquisti. Se avete risparmiato a lungo per un nuovo telefono o un nuovo PC, questa è l’occasione giusta. Di seguito, una selezione dei principali sconti studenti universitari di aprile 2021.

Sconti studenti universitari: PC

Anche con il secondo semestre il computer si conferma lo strumento indispensabile degli universitari. Tra lockdown e DaD alternata a modalità mista, sempre più studenti cercano online degli sconti universitari che consentano l’acquisto di un PC per seguire lezioni, usare programmi online e tenersi in contatto con gli amici. Per il mese di aprile 2021, si segnalano offerte su tablet e laptop dalle principali aziende di elettronica.

Nel dettaglio, tra gli sconti studenti universitari più vantaggiosi si segnalano:

Dell Advantage : fino al 20% di sconto su sistemi e apparecchi top di gamma. Il servizio offre anche una registrazione semplificata e consegna gratuita per gli studenti.

: fino al di sconto su sistemi e apparecchi top di gamma. Il servizio offre anche una registrazione semplificata e consegna gratuita per gli studenti. Acer : 15% di sconto applicabile a tutti i prodotti, inclusi notebook, desktop, tablet, monitor, proiettori e accessori. Il codice si riscatta da Studentbeans o Universitybox, ma non può essere utilizzato insieme ad altre offerte.

: di sconto applicabile a tutti i prodotti, inclusi notebook, desktop, tablet, monitor, proiettori e accessori. Il codice si riscatta da Studentbeans o Universitybox, ma non può essere utilizzato insieme ad altre offerte. Lenovo : sconto su prodotti selezionati e consegna gratuita per ordini superiori ai 300€. Necessaria la mail universitaria.

: sconto su prodotti selezionati e consegna gratuita per ordini superiori ai 300€. Necessaria la mail universitaria. HP Store Studenti : sconto riservato agli studenti su tutti i prodotti del catalogo HP Store. Lo sconto è visibile già in fase di acquisto.

: sconto riservato agli studenti su tutti i prodotti del catalogo HP Store. Lo sconto è visibile già in fase di acquisto. Apple Store settore Education: sconti per studenti universitari e docenti su alcuni prodotti selezionati, tra cui iPad e MacBook di ultima generazione e relativi accessori.

Infine, se avete richiesto il voucher per studenti universitari da MediaWorld a marzo, ricordatevi che c’è tempo fino al 30 aprile per spenderlo.

CLICCA QUI E SCOPRI I MIGLIORI PC PER STUDENTI

Sconti universitari su Amazon

Un capitolo a parte, poi, merita Amazon. La multinazionale di Jeff Bezos ha introdotto uno degli sconti studenti universitari più vantaggiosi: Prime Student. Si tratta di un abbonamento annuale che consente di ottenere tutti i vantaggi di Amazon Prime ma a prezzo dimezzato: 18 euro l’anno al posto di 36. Nell’offerta riservata agli universitari, inoltre, si ottengono 90 giorni di abbonamento gratis senza costi aggiuntivi. La prima quota, dunque, copre un anno e tre mesi circa. Dopodiché, il servizio si rinnova annualmente al costo fisso di 18 euro (a meno che non venga disdetto prima) per tutta la durata degli studi universitari.

ISCRIVITI AD AMAZON PRIME STUDENT

Amazon Prime e Amazon Prime Student consentono di ricevere spedizioni rapide e gratuite senza costi aggiuntivi, nonché sconti riservati durante l’Amazon Prime Day. Inoltre, sono previsti tutta una serie di servizi aggiuntivi inclusi nell’abbonamento. Tra questi: Prime Video per film, documentari e serie TV; Prime Music per ascoltare in streaming oltre 2 milioni di brani senza pubblicità; Prime Reading per leggere su Kindle e da PC centinaia di ebook; Twitch Prime con contenuti aggiuntivi per numerosi videogiochi, e altro ancora.

Inoltre, Prime Student offre anche:

Sconti fino al 10% dei prodotti Microsoft Surface.

Sconti del 10% su articoli della sezione Moda di Amazon.

Sconti del 5% su Tiger Music.

Sconto del 20% all’abbonamento Audible per audiolibri.

ISCRIVITI A PRIME VIDEO

Bonus fuorisede aprile 2021

Diverse regioni italiane hanno pubblicato bandi a carattere regionale rivolti ai fuorisede. Anche se non si tratta di sconti per studenti universitari, vale la pena inserirli in questa lista, in quanto si tratta comunque di un aiuto valido. Tra le regioni che si sono attivate per sostenere gli studenti c’è anche la Sicilia, che ha stanziato un contributo di 500 euro per i fuorisede.

La domanda si può inoltrare a partire dal 7 aprile 2021. Il bando è rivolto a “studenti siciliani conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie”. I candidati, inoltre, alla data del 28 febbraio 2020 devono dimostrare di essere in possesso di un regolare contratto di affitto della durata anche inferiore ai 10 mesi, purché siano comprese nell’affitto almeno 4 mensilità.

Sconto studenti Asos

Alcuni marchi di abbigliamento hanno attivato sconti studenti universitari di diverso valore. Vediamo le modalità con le quali è possibile farsi un guardaroba nuovo spendendo pochi soldi.