Bonus fuorisede di 500 euro agli universitari siciliani: come richiederlo

Bonus fuorisede per gli universitari siciliani del valore di 500 euro. Chi e come può richiedere il contributo economico: il testo del bando e le info principali.

La Regione Siciliana ha approvato nella giornata di ieri, 18 marzo, un bando che prevede un contributo “una tantum” di 500 euro per gli universitari siciliani fuorisede con contratto d’affitto. Il bonus fuorisede nasce per fronteggiare le difficoltà degli studenti con case in affitto e prevede un tetto di spesa di 5 milioni di euro. Verrà gestito dagli ERSU siciliani. Il decreto è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito dell’Amministrazione regionale e sul sito istituzionale www.sicilia-fse.it. Vediamone i dettagli.

Bonus fuorisede Sicilia: i destinatari

I destinatari, si legge all’articolo 4 del bando, sono gli “studenti siciliani conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie, fiscalmente a carico del proprio nucleo familiare di provenienza, individuati come fuorisede“.

Per accedere al bonus, è necessario avere un contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020. È possibile fare domanda anche se il contratto di locazione è di durata inferiore ai 10 mesi, purché sia valido almeno per 4 mensilità. Inoltre, alla stessa data i destinatari non possono risultare fruitori di servizi abitativi erogati dall’ERSU. In particolare, possono fare domanda gli studenti:

iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed AFAM, con sede in Sicilia, nell’a.a. 2019/2020 fino al 1° anno fuori corso;

corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed AFAM, con sede in Sicilia, nell’a.a. 2019/2020 fino al 1° anno fuori corso; laureandi nelle sessioni straordinarie dell’a.a. 2018/2019 (presso università ed AFAM, con sede in Sicilia) fino al 1° anno fuori corso.

Esclusi, invece, gli studenti universitari non fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza o fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza che rientrano nella massima fascia di reddito ISEE.

Bonus fuorisede università: quando e dove fare domanda

Sarà possibile inoltrare la domanda per il bonus fuorisede esclusivamente online, a partire dalle ore 9:00 del 07 aprile 2021 alle ore 14:00 del 30 aprile 2021. Si potrà inviare la domanda dal sito www.ersusiciliani.it. Di seguito gli step necessari:

accedere all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti ERSUSICILIANI raggiungibile dal sito istituzionale www.ersusiciliani.it;

compilare i campi obbligatori del form;

confermare i dati;

premere il pulsante “ Valida richiesta ”, generare OTP e attendere SMS con codice per la validazione degli stessi;

”, generare OTP e attendere SMS con codice per la validazione degli stessi; validare i dati inseriti nella richiesta benefici inserendo nell’apposito campo (entro 60 minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via SMS e utilizzabile entro i successivi 60 minuti.

Quando verrà pubblicata la graduatoria

La graduatoria verrà pubblicata entro il 30 maggio 2021. È prevista un’unica lista per tutti gli ERSU siciliani e verrà elaborata tenendo conto in ordine crescente del valore ISEE dichiarato. A parità d’ISEE verrà data la priorità al destinatario più giovane.

Inoltre, il bonus fuorisede di 500 euro verrà assegnato in via prioritaria agli studenti con disabilità in condizioni di gravità o con invalidità superiore al 66%.