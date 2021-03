Nuovo Decreto tra restrizioni e possibili allentamenti: a cosa si pensa

Nuovo Decreto in arrivo: dovrebbe arrivare in serata l'approvazione delle nuove misure. Restrizioni da zona rossa e arancione per tutto il mese, ma possibili alcuni allentamenti.

Si stanno valutando in queste ore le misure da adottare con l’arrivo di un nuovo Decreto, lo stesso che dovrebbe subentrare alla zona rossa nazionale imposta per Pasqua. Sebbene la linea d’azione ormai confermata sarebbe quella di prolungare le zone rosse e arancioni per l’intero mese di aprile in tutto il Paese, il Premier Draghi starebbe valutando l’ipotesi di allentare le restrizioni in corso d’opera in quelle regioni che dimostrino una decrescita della curva dei contagi.

Il Governo spaccato tra chiusure e riaperture

Il nuovo Decreto dovrebbe essere approvato in serata dal Consiglio dei Ministri, dopo essere già stato inviato alle Regioni. Sebbene non vi sia ancora l’ufficialità, l’intenzione del Premier Draghi sarebbe quella di mantenere soltanto le zone rosse e quelle arancioni, escludendo, quindi, la possibilità di regioni in giallo, per tutto il mese di aprile. Il Dpcm, che entrerà in vigore il 7 aprile, avrà validità fino alla fine del mese, quindi fino al 30 aprile.

La linea “dura” è sostenuta in primis dal Comitato Tecnico Scientifico, preoccupato dal dilagare delle varianti, su tutte quella inglese. Volto a restrizioni più rigide anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, oltre che alcuni schieramenti politici. Altri, invece, spingono per una riapertura delle attività commerciali, permettendo ai ristoratori di aprire a pranzo e accelerando la ripresa dell’economia.

Possibili allentamenti ad aprile

Conteso tra i due schieramenti, il Premier Draghi, per quanto deciso a prolungare le restrizioni più severe per tutto il mese, starebbe prendendo in considerazione l’idea di concedere allentamenti delle misure a quelle regioni che sapranno dimostrare un andamento in discesa dei contagi.

Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, non sarebbe preventivato alcun automatismo di passaggio da una zona a un’altra. Sembrerebbe, al contrario, che all’interno del nuovo Dpcm potrebbe essere contenuta una formula che permetterà al Governo di stabile in corso d’opera l’allentamento delle restrizioni laddove possibile.

Divieto di chiudere le scuole

Altra anticipazione sul nuovo Dpcm, sembrerebbe che il testo del decreto potrebbe contenere una norma che vieti ai presidenti di regione di chiudere le scuole fino alla prima media anche se in zona rossa. A prescindere dalla fascia di colore, pertanto, le scuole resteranno aperte per gli alunni del nido, dell’infanzia, della primaria e della prima media.