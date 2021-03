Stasera in TV: in onda “Màkari” e “Inception”

Non sapete cosa guardare stasera in tv? Ecco le proposte della redazione di LiveUnict su film in programmazione per oggi.

Màkari [Rai1, ore 21.25]: nuovo appuntamento con la fiction di Rai Uno che vede Claudio Gioè nelle vesti dell’ “investigatore per caso” Saverio Lamanna. La serie è tratta dalle opere di Gaetano Savatteri per la regia di Michele Soavi. La miniserie, ambientata in Sicilia, racconta la storia di Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della carriera, che di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Màkari, dove trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni.

Inception [Canale 20, ore 21.04]: film del 2010 scritto e diretto da Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Marion Cotillard e Cillian Murphy. Ha vinto 4 premi oscar per miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Inoltre, è stato candidato al miglio film, migliore sceneggiatura originale, migliore scenografia e migliore colonna sonora. La pellicola ha come protagonista Dom Cobb, il quale possiede una qualifica speciale: è in grado di inserirsi nei sogni altrui per prelevare i segreti nascosti nel più profondo del subconscio. Viene contattato da Saito, un potentissimo industriale giapponese.

Hostiles – Ostili [Rai Movie, ore 21.10]: film del 2017 diretto da Scott Cooper, con Christian Bale e Rosamund Pike. Il film è ambientato nel 1892, quando un capitano dell’esercito statunitense accompagna contro voglia un capo Cheyenne e la sua famiglia nella loro riserva. La comitiva deve presto trovare lo spirito di collaborazione necessario a sopravvivere alle avversità che la colpiscono.

Black Mass – L’ultimo gangster [Iris, ore 21.00]: il dramma narra la storia vera di un’alleanza che diventa incontrollabile. Boston, anni 70, l’agente FBI John Connolly convince il gangster irlandese James Bulger a collaborare con il dipartimento per eliminare un nemico comune: la mafia italiana. Film del 2015 diretto da Scott Cooper con Johnny Depp e Dakota Johnson.