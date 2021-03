Vaccino Covid, accelera campagna in Sicilia: oltre 20 mila dosi in un giorno

Nonostante carenze di dosi e stop temporanei, in Sicilia molti desiderano vaccinarsi: lo dimostrano gli ultimi numeri sulle vaccinazioni, riferiti alla giornata di ieri.

La Sicilia sembra accelerare sul fronte vaccini. Anche Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana, ha manifestato la sua soddisfazione in merito.

Nella sola giornata di ieri, sono state contate 21 mila dosi di vaccino somministrate in Sicilia. Si contano, in questo caso, le dosi somministrate in tutte le strutture predisposte per la somministrazione. Tuttavia, il numero totale potrebbe essere anche più alto, se si considera che questo si riferisce alle somministrazioni avvenuto soltanto fino alle ore 20:30 ma alcuni Centri vaccinali erano ancora in attività anche dopo quell’ora.

Tali somministrazioni sono, in particolare, così suddivide:

15.000 dosi Pfizer;

807 Moderna;

5.100 AstraZeneca;

Si esplicita che, dall’inizio della campagna in Sicilia, sono state somministrate 684 mila dosi su 778 mila consegnate: è l’88%. Inoltre, secondo il report aggiornato alle ore 6 di questa mattina, sarebbero state vaccinate più donne che uomini, 366.666 contro 318.192.