Seconda laurea per Sammy Basso: è dottore in Molecular Biology

Doppia corona d'alloro per Sammy Basso: il giovane, celebre per la sua determinazione, ha ottenuto da pochissimo la sua seconda laurea.

A distanza di due anni dalla prima laurea, Sammy Basso, il vicentino venticinquenne affetto da Progeria, ha conseguito la Laurea Magistrale in Molecular Biology. A darne notizia su Facebook, oggi 24 marzo 2021, è stata l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus.

Apparentemente una seduta di laurea (a)normale come tutte le altre in questo periodo: modalità telematica e diretta streaming sul canale Youtube del dipartimento. Dopo aver seguito il corso di Cell Biology all’Università di Padova ed il tirocinio all’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna, Sammy ha conseguito la sua seconda laurea con voto 107/110.

Va ricordato che, già nel 2018, il giovane aveva annunciato su Twitter i aver ottenuto la sua prima laurea in Scienze Naturali con indirizzo Biologico Molecolare, con 110 e lode.

Inoltre, in passato, Sammy è divenuto anche Cavaliere della Repubblica, per via del suo impegno a favore dei malati di Progeria.