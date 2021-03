Bollo auto Sicilia: tutte le scandenze e sospensioni previste

Il bollo auto Sicilia 2021 dovrà essere pagato regolarmente, mentre restano attive alcune sospensioni dovute alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Siciliana. Di seguito tutte le informazioni.

Il dl Sostegni varato dal Governo Draghi prevede novità anche per quanto riguarda il bollo auto Sicilia. Si è tanto parlato infatti della rottamazione delle cartelle esattoriali del periodo compreso fra il 2000 e il 2015 e fra le tasse stracciate anche il pagamento del bollo dell’auto di proprietà e casi di esenzione o riduzione del bollo auto 2021, così come i rimborsi per il bollo auto dell’anno passato.

Più nello specifico è previsto lo straccio per le cartelle esattoriali non pagate fino a 5mila euro e relative al periodo che intercorre proprio fra il 2000 e il 2015.

Bollo auto Sicilia 2021: le sospensioni

Ogni singola regione ha delle proprie regole per la tassazione. La Regione Siciliana, tra le misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, ha disposto con la Legge Regionale n.9 del 12 maggio 2020 (Legge di stabilità 2020-2022) la sospensione dei versamenti che scadono del periodo compreso tra l’8 marzo e il 2 novembre dell’anno passato.

I versamenti della tassa erano rimasti sospesi fino al 30 novembre 2020 e dovevano essere effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, quindi entro il 30 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Previste anche riduzioni ed esenzioni per quanto riguarda i veicoli storici, veicoli destinati ai disabili, veicoli elettrici o GPL, gas metano, con alimentazione ibrida o a idrogeno e veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita. A queste categorie vanno aggiunte anche le esenzioni bollo auto del 2020.

Bollo auto Sicilia: le scadenza previste

Il pagamento della tassa del bollo auto per l’anno 2021 deve essere eseguito normalmente. Chi ha fissata la scadenza per aprile avrà tempo fino al 3 maggio prossimo per pagare la tassa e non essere così soggetto ad eventuali more.

Mentre non è previsto alcun rimborso extra del bollo auto. Questo resta invariato, ovvero è previsto solo quanto si è pagata due volte la stessa tassa, si è pagato in eccesso oppure si è effettuato un pagamento non dovuto.