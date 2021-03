Coronavirus, variante nigeriana in Sicilia: accertati tre casi

Accertati altri due casi di variante nigeriana in Sicilia, dopo il primo caso a Messina: i due giovani sarebbero arrivati pochi giorni fa a Lampedusa.

I casi di variante nigeriana scoperti in Sicilia sono quota tre. Gli scorsi giorni era stato identificato un caso di variante nigeriana al Policlinico di Messina e adesso sono stati individuati altri due casi al Policlinico di Palermo, dove ha sede il laboratorio di riferimento regionale per le analisi dei tamponi.

Nel caso accertato negli scorsi giorni a Messina, si trattava di un giovane ragazzo di sedici anni originario della Guinea. Nei casi accertati a Palermo, si tratta sempre di due ragazzi, arrivati a Lampedusa, nei giorni scorsi. Uno dei due ragazzi è stato ricoverato mentre l’altro è asintomatico.

Sono in corso tutte le procedure di isolamento e l’Asp ha già rintracciato alcuni soggetti entrati in contatto con i giovani.

La variante nigeriana è stata individuata per la prima volta a febbraio 2021 a Napoli in un paziente appena rientrato dall’Africa per motivi lavorativi. Come tutte le varianti, anche quella nigeriana presenta delle mutazioni, per tale motivo è possibile individuare ulteriori varianti del Covid-19.