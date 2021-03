Ciclismo, torna il Giro di Sicilia 2021: svelate le date

Dopo l'annullamento del Giro di Sicilia 2020, torna la nuova corsa: ecco quando si correrà.

Emergono nuovi dettagli sul Giro di Sicilia 2021: dal 28 settembre 2021 e fino a giorno 1 ottobre, i ciclisti, con l’organizzazione di Rcs Sport e la collaborazione con la Regione Siciliana, potranno intraprendere la loro corsa, suddivisa in quattro tappe.

All’inizio il Giro di Sicilia doveva svolgersi nelle giornate primaverili di aprile, successivamente l’Unione Ciclistica Internazionale lo ha spostato in autunno.

Tuttavia, non si conoscono ancora i dettagli del percorso: questi verranno comunicati solo in un secondo momento.

“Si ringrazia lo Sport Club Mobili Lissone per il prezioso aiuto nel trovare una data ideale per l’edizione 2021 del Giro di Sicilia, una gara a tappe che vuole crescere negli anni – rende noto l’Rsc – .Si è così fissata una data alternativa per la loro corsa, la Coppa Agostoni, giunta alla 74° edizione, inizialmente prevista per il 29 di settembre, che si disputerà due giorni dopo Il Lombardia, lunedì 11 ottobre, sempre con partenza da e arrivo a Lissone (Monza e Brianza)“.