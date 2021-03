Stasera in TV: “Il giustiziere della notte” e “Inferno”

Cosa c'è di meglio del godersi il venerdì sera guardando un buon film? Ecco la programmazione in onda stasera.

Il giustiziere della notte [Rai 4, ore 21.23]: Bruce Willis è protagonista di questo action-thriller del 2018. Interpreta un chirurgo la cui vita cambia in modo definitivo quando assiste allo stupro della figlia e all’omicidio della moglie. Da allora, assetato di vendetta, comincia a farsi giustizia da solo, cercando di risalire a coloro che hanno stravolto la sua vita;

The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… L’amore no [Rai Movie, ore 21.10]: Kumail è un comico di origini pachistane: i suoi genitori, profondamente tradizionalisti, combinano per lui un matrimonio. Ma lui si innamora di Emily, una studentessa: si troverà a dover scegliere tra l’amore e le tradizioni della sua famiglia;

Inferno [TV8, ore 21:30]: terzo capitolo della serie cinematografica di Robert Langdon. Il professore, interpretato dall’immenso Tom Hanks, si trova in stato confusionale a Firenze: affiancato dalla dottoressa Brooks cercherà di fermare per tempo un complotto che vede il rilascio di un agente patogeno, strettamente legato alla narrazione dell’Inferno di Dante Alighieri;

Yellowstone – S1E1 [Paramount, 21.10]: inizia su Paramount la serie di successo che vede tra i protagonisti Kevin Costner, incentrata sulla famiglia Dutton, che tenta di difendere i territori appartenenti al proprio ranch non solo dai costruttori in cerca di terreno, ma anche dai proprietari dell’adiacente riserva indiana.