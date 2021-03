Serale Amici 2021: i concorrenti siciliani in gara

Serale Amici 2021: un giorno solo al via della fase più attesa dalla popolazione italiana, quella in cui i diciassette concorrenti si sfideranno per vincere il talent show. Chi sono i siciliani in gara?

Serale Amici 2021: ancora un giorno e finalmente arriverà uno degli start più attesi dalla popolazione italiana. Prenderà il via, infatti, la fase serale dell’amatissimo talent show tutto italiano, ormai giunto alla sua ventesima edizione. A presentarlo, sin dagli inizi fino all’edizione attuale, è la conduttrice milanese Maria De Filippi, intramontabile e amata dagli spettatori di Canale 5, dove andrà in onda in prima serata.

Saranno diciassette i concorrenti a sfidarsi: dieci cantanti e sette ballerini, i primi scelti da Rudy Zerbi, Arisa (vista, fra l’altro, da pochissimo come concorrente big al Festival di Sanremo) e Anna Pettinelli, i secondi scelti invece da Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Tra le diciassette promesse, ve ne sono due provenienti dalla Sicilia. Chi sono?

Serale Amici 2021: i concorrenti siciliani

Ibla è una giovanissima promessa siciliana: talentuosa cantante, ha solo 22 anni e fa già parlare di sé. Claudia Iacono, questo il suo vero nome, è nata a Porto Empedocle, città natale del “papà” dell’amatissimo, in tv come nei libri, commissario Salvo Montalbano, Andrea Camilleri.

Il talento di Claudia, fino a pochi mesi fa, l’ha portata fino alla città di Riccione: è stato lì che ha vinto l’importante Premio Speciale di Radio Deejay, dedicato ai nuovi talenti.

Altra concorrente in gara è la ballerina Serena Marchese. Ancor più giovane di Ibla, Serena è nata a Siracusa nel 2000: ciò la rende una concorrente giovanissima ad Amici 2021. La passione di Serena Marchese ha lunga data: ha cominciato a danzare a soli due anni.

Il talento, infine, l’ha portata lontano: tra le sue apparizioni in pubblico si ricordano quelle ad un concerto del tenore Andrea Bocelli, un’esibizione a Domenica In, infine la sua presenza al programma Sicilia Cabaret.

La fase serale di Amici 2021, un’edizione importantissima, sta per cominciare, i cantanti stanno scaldando la voce e i ballerini si preparano a danzare: per chi si tiferà maggiormente? E, soprattutto, chi vincerà la ventesima edizione dell’amatissimo talent show condotto da Maria De Filippi?