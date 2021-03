Coronavirus Sicilia, risalgono i contagi: il bollettino di oggi

Coronavirus Sicilia, ancora un aumento dei nuovi casi nell'Isola: 70 positivi in più nelle ultime 24 ore. Il bollettino coi dati odierni nella regione e per provincia.

Coronavirus Sicilia, ancora in aumento i casi. Sono 859 i contagi riportati nel bollettino di oggi, 70 in più rispetto a ieri. In leggera diminuzione, invece, il numero di tamponi eseguiti; circa 23mila (ieri 26mila). In leggero aumento i contagi anche in Italia, con oltre 25mila casi registrati nelle ultime 24 ore. Le regioni più colpite sono ancora Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Oltre 5mila casi nella prima, poco più e poco meno di 3mila nelle altre due.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino di oggi

Gli attuali positivi al Coronavirus in Sicilia sono 15.461. Tra i ricoverati si registra un leggero calo e il totale degli ospedalizzati nei reparti ordinari passa da 731 a 726 unità. D’altro canto, aumentano i nuovi ingressi negli ospedali, 6 nelle ultime 24 ore, così come i pazienti in terapia intensiva. Qui il totale sale a 121, +4 rispetto a ieri.

15 i decessi nelle ultime 24 ore; 4.412, invece, le vittime dall’inizio della pandemia. Tra i pazienti guariti o dimessi, invece, si segnala un buon aumento dei negativizzati, pari a circa 500 unità. Non abbastanza, tuttavia, per rimanere “in attivo” rispetto ai contagiati.

Coronavirus Catania e nelle altre province

Rispetto a ieri, a Catania si segnala una netta diminuzione dei nuovi casi. Sono 90 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 202 registrati solo un giorno fa. Per contro, continuano ad aumentare i contagi a Palermo, provincia siciliana col numero più alto di contagi: 370. Di seguito i casi di Coronavirus nelle restanti province:

Messina: +81.

Caltanissetta: +75.

Agrigento: +61.

Siracusa: +58.

Ragusa:+55.

Trapani: +37.

Enna: +32.

Ancora 11, infine, le zone rosse in Sicilia.