Catania, mazzate contro vetrina di un negozio e furto: arrestato 14enne

Un minorenne ha infranto la vetrina di un negozio colpendola con una grossa mazza ferrata. Rintracciato dalle volanti, è stato portato in un centro per minori.

Piena notte, al di fuori di qualsiasi orario di coprifuoco. Un quattordicenne si avventa armato di una grossa mazza ferrata contro la vetrina del negozio della Tim in via Giacomo Leopardi, a Catania. La vetrina va in frantumi, poi il ragazzo entra e ne esce con 22 cellulari, allontanandosi dal negozio a piedi. Un furto con spaccata in piena regola, avvenuto alle 2:30 di ieri.

La fuga dal negozio si è conclusa in via Porpora, dove il giovane è stato beccato dalle volanti. Il ragazzo, che nel frattempo si era disfatto della refurtiva, ha confessato il furto, ammettendo di esserne l’autore e facendo ritrovare la mazza con cui ha infranto la vetrina del negozio. È stato poi condotto in un centro per minori.