Stasera in TV: terza serata di Sanremo 2021

Terza serata del festival della canzone italiana, giunto alla sua 71esima edizione. Edizione particolare, senza pubblico ma con tante proposte e tanti big e giovani pronti a sorprenderci e a intrattenerci.

Avete già riascoltato le canzoni proposte da questa 71esima edizione del festival di Sanremo? Quale vi è piaciuta di più? quale secondo voi meriterebbe di vincere il Festival della canzone italiana? Scrivetecelo nei commenti! In redazione non siamo ancora riusciti a metterci d’accordo…

71esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo [Rai 1, ore 20:45]: tradizionale appuntamento musicale presso il Teatro Ariston di Sanremo, con la Direzione Artistica di Amadeus accompagnata dalla comicità del grande Rosario Fiorello.

La regola del silenzio – The company you keep [Rai 3, ore 21:20]: quando Solarz (Susan Sarandon), ex membro, negli anni Sessanta, del gruppo radicale e sovversivo dei Weathermen, viene arrestata nello stato di New York, involontariamente tira in causa anche Jim Grant (Robert Redford), un vecchio compagno e complice che da trent’anni si è rifatto una nuova vita come avvocato di una piccola cittadina. Su Jim grava l’accusa di aver ucciso una guardia di sicurezza durante una rapina in banca in Michigan negli anni Settanta. Da allora aveva fatto perdere le sue tracce ma le parole di Sharon hanno permesso alla polizia di rintracciarlo. Costretto alla fuga, per proteggere sua figlia Isabel e dimostrare la propria innocenza, Jim deve ritrovare l’ex amante e complice Mimi Laurie (Julie Christie), l’unica in grado di scagionarlo. Nel frattempo, anche il giovane giornalista Ben Shepard (Shia LaBeouf) si interessa alla vicenda, cercando di rimettere insieme tutti i pezzi del puzzle.

Un boss in salotto [Canale 5, ore 21:21]: I Coso vivono a Bolzano. La moglie Cristina (Paola Cortellesi), napoletana di umili origini, è alla ricerca della scalata sociale ad ogni costo mentre il marito Michele (Luca Argentero) è un nordista convinto. La routine quotidiana dei Coso è improvvisamente sconvolta quando nella loro casa viene inviato agli arresti domiciliari Ciro (Rocco Papaleo), il fratello che Cristina non vede da 15 anni accusato di essere un camorrista dedito al riciclaggio di denaro.

The Mexican – Amore senza sicura [Paramount, ore 21:10]: Jerry, membro di un’organizzazione criminale, ha il compito di recarsi in Messico per recuperare una pistola d’epoca. Quando il giovane entra in possesso dell’arma scopre che su di essa aleggia una maledizione. il cast prevede una bellissima Julia Roberts e un giovane e aitante Brad Pitt.

La Torre Nera [Tv 8, ore 20:30]: Idris Elba e Matthew McConaughey nell’adattamento della saga fantasy di Stephen King. Un ragazzo tormentato da strane visioni entra in un universo parallelo e si unisce a un misterioso pistolero.