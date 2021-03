Varianti Coronavirus: ecco quelle presenti in Sicilia e in Italia

In Italia si diffondono le varianti inglese, sudamericana e sudafricana del Coronavirus ma in maniera eterogenea: la mappa delle regioni.

In Italia si teme per la diffusione delle varianti del Covid-19: quella inglese risulta la più diffusa in assoluto sul territorio nazionale, mentre le cosiddette brasiliana e sudafricana hanno al momento una diffusione più circoscritta ma sono da monitorare. A tracciare la geografia della presenza delle varianti del virus SarsCov2 in Italia è la nuova ‘flash survey’ condotta dall’Istituto superiore di sanità (Iss) , con dati relativi al 18 febbraio scorso.

“Nel nostro Paese al 18 febbraio scorso la prevalenza della cosiddetta variante inglese del virus Sars-CoV-2 era del 54,0% – si precisa – , con valori oscillanti tra le singole regioni tra lo 0% e il 93,3%, mentre per quella ‘brasiliana’ era del 4,3% (0%-36,2%) e per la ‘sudafricana’ dello 0,4% (0%-2,9%)”.

Anche in Sicilia risulta prevalente la variante inglese. Nell’indagine sono stati sequenziati 1.296 campioni in tutta Italia: di questi, 658 hanno evidenziato la presenza della variante inglese, 62 di quella brasiliana e 6 di quella sudafricana. Questo il numero dei casi attribuiti alle tre varianti, B.1.1.7 (Regno Unito), P1 (Brasiliana) e 501.V2 (B.1.351- Sud Africana), nelle singole regioni: