Stasera in TV: in onda “Halloween” e “Django Unchained”

Di seguito una serie di film e programmi tv proposti dalla redazione di LiveUnict.

Halloween [Italia uno, ore 21:20]: Jamie Lee Curtis nel sequel, prodotto da John Carpenter, del capolavoro horror del 1978. 40 anni dopo la sua furia omicida Michael Myers vuole uccidere Laurie, unica sopravvissuta alla strage.

Festival della canzone italiana di Sanremo [Rai 1, ore 20:30]: tradizionale appuntamento musicale che si svolge daI Teatro Ariston di Sanremo. La Direzione Artistica è affidata ad Amadeus. Nel corso delle serate si esibiranno 26 Artisti in gara nella Sezione Campioni e 8 Artisti in gara nella Sezione Nuove Proposte.

211 – Rapina in corso [Rai 2, ore 21:30]: la storia di Mike Chandler poliziotto a Chesterford,, a un passo dalla pensione e dalla depressione provocata dalla morte prematura della consorte e la difficile relazione con la figlia. Mike si confida con Macavoy, partner e genero tra una birra e un pattugliamento, ma la loro routine è interrotta bruscamente da una rapina armata fino ai denti alla Unity Savings & Loan. I bad guys, formati nelle forze speciali e ricercati dall’Interpol, devono recuperare un milione di dollari promessi da un cinico sciacallo di guerra, assassinato senza scrupoli in Afghanistan. Sanguinari e voraci, uccidono chiunque si ponga tra loro e il loro obiettivo. Giunto al termine della sua carriera, Chandler trova il modo di riscattare la disillusione e di mettere in salvo chi ama.

Django Unchained [Rai 4, ore 21:21]: nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo schiavo nero Django (Jamie Foxx) e’ riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King Schultz (Christoph Waltz), un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli fa da mentore e guida con la speranza che Django lo conduca fino ai pericolosi fratelli Brittle. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e duelli, Django diventa a sua volta un ottimo cacciatore di taglie ma in testa continua ad avere: riuscire a rintracciare la moglie e liberarla dalla schiavitù a cui la costringe Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), il diabolico proprietario di alcune piantagioni nel Mississippi, dove gli schiavi vengono allenati per combattere l’uno contro l’altro per il puro divertimento del loro padrone.