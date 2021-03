Nuovo Dpcm: tutte le regole per le seconde case

Nuovo Dpcm: tra i punti toccati dal testo, anche le seconde case. Ecco cosa prevede il nuovo provvedimento.

Ieri, 3 marzo 2021, è stato firmato il nuovo Dpcm dal presidente del consiglio Mario Draghi. Le nuove misure entrano in vigore dal 6 marzo e saranno valide fino al 6 aprile. Cosa prevede in merito alle seconde case? Di seguito tutti i dettagli.

Nuovo Dpcm: le novità sulle seconde case

Il nuovo Dpcm si muove tra novità e misure già in vigore. Come dovranno comportarsi i cittadini che intendono spostarsi dalle prime verso le seconde case?

Va precisato, in primo luogo, che nelle seconde case può andare soltanto il nucleo familiare: la casa non dovrà essere abitata da altri e bisognerà dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021.

Inoltre, se la casa si trova in zona arancione scuro o rossa non è possibile spostarsi da una zona gialla o bianca per raggiungerla. Nemmeno, poi, chi vive in zona arancione scuro o rossa potrà andare nelle seconde case se queste sono collocate in fascia bianca, gialla o arancione.

Nuovo Dpcm: le altre misure

Il nuovo Dpcm non prevede soltanto disposizioni in merito alle seconde case. Ecco cosa è possibile leggere all’interno del testo: