Le Zagare Catania: negozi, orari e come raggiungerle

Le Zagare Catania: si tratta di un centro commerciale amato sia da chi proviene dai dintorni che da chi vive altrove. Di seguito, tutte le informazioni utili.

Avete mai visitato Le Zagare Catania? Si tratta di un centro commerciale celebre per i molteplici servizi offerti, oltre che per i negozi “ospitati”. Dal 2004 arricchisce il territorio in cui sorge, San Giovanni la Punta. Di seguito la lista dei negozi, le ultime novità sugli orari di apertura e le indicazioni stradali.

Le Zagare Catania negozi

Il centro commerciale Le Zagare conta ad oggi ben 50 negozi: di conseguenza, i visitatori hanno ottime possibilità di scovare ed acquistare prodotti di ogni genere.

I negozi di abbigliamento sono in totale 13. Tra questi, andranno citati il punto vendita Benetton e quello OVS, senza dimenticare Zuiki, Tezenis o Sorbino.

Presenti, inoltre, ben 7 negozi in cui trovare calzature, oltre che articoli di pelletteria e valigeria: andranno citati, a tal proposito, Carpisa, Lapislazzuli e Nero Giardini. Le Zagare conta, inoltre, un supermercato Ipercoop, una parafarmacia, un’edicola, una sartoria, un bar e una gelateria.

Andrà indicata, inoltre, la possibilità per i clienti di accedere alla rete Wi-FI e di usufruire dello sportello bancomat presenta all’interno della galleria.

Le Zagare Catania orari

Con la diffusione del Coronavirus ed il susseguirsi di nuove disposizioni, gli orari dei centri commerciali sono inevitabilmente cambiati. Come indicato all’interno del relativo sito, anche quelli del Parco Commerciale possono subire continue variazioni.

Si ricorda, per esempio, che nel weekend restano aperti al momento soltanto i servizi essenziali, ovvero l’Ipercoop, i tabacchi , la parafarmacia e l’edicola Poppy Store.

Come raggiungere Le Zagare Catania

Il Parco Commerciale Le Zagare si trova in provincia di Catania. Nello specifico, sorge in Via Alessandro Manzoni, a San Giovanni La Punta.

Nel caso in cui i clienti provenissero dall’autostrada, sarebbe necessario:

prendere l’uscita “Paesi etnei”; girare a destra sulla prima rotonda; proseguire per il Parco Commerciale Le Zagare.

Se, invece, si partisse dal centro di San Giovanni la Punta, bisognerebbe: