Migliori spiagge del mondo per TripAdvisor: c’è anche una siciliana

Una spiaggia siciliana si trova nel gradino più alto della top 25 delle spiagge europee più belle secondo gli utenti di TripAdvisor.

Anche quest’anno TripAdvisor ha presentato ai suoi utenti la lista delle 25 migliori spiagge europee, votate dagli stessi viaggiatori che vi si sono recati. Sono diversi gli stati presenti nella classifica, ma a fare da capolista agli altri stati europei, per la seconda volta, è di nuovo l’Italia.

Una spiaggia siciliana tra le più belle del mondo

Più in particolare, la spiaggia più bella d’Europa, e quindi d’Italia, si trova in Sicilia, precisamente a Lampedusa: sul gradino più alto del podio, infatti, si trova la rinomata Spiaggia dei Conigli, meta favorita dagli utenti di TripAdvisor e luogo amatissimo dagli abitanti dell’Isola e non solo.

Sebbene l’Italia apra la classifica, la Spiaggia dei Conigli non è l’unica meta dello Stivale ad essere presente: al ventesimo posto si ha la Spiaggia di Sansone, situata sull’Isola d’Elba, al ventitreesimo la Spiaggia di Tropea, in Calabria, infine, al venticinquesimo posto, la Spiaggia La Cinta, situata in Sardegna.