Netflix, tutte le serie TV e i film in uscita a marzo

Marzo porta una ventata di novità in casa Netflix: tra grandi ritorni e nuove serie, ecco tutti i titoli in arrivo.

Marzo è ormai alle porte: con l’inizio del terzo mese del 2021, sul fronte delle serie TV in streaming le novità sono parecchie ed accattivanti. È stato pubblicato, infatti, da parte di Netflix, l’elenco delle serie TV in arrivo, disponibili da marzo per tutti gli utenti abbonati alla celebre e amata piattaforma di streaming online.

Serie TV e film Netflix a marzo

Tra di queste, vi sono degli attesissimi ritorni: è il caso della quarta stagione di Riverdale, prima ad essere rilasciata, disponibile proprio dal prossimo 1 marzo 2021. Tra flash e ricordi, verrà ricostruita man mano la verità: cosa è successo a Jughead?

Tra i grandi ritorni, inoltre, vi è quello, il prossimo 19 marzo, della serie Formula 1: drive to survive, giunta alla sua terza stagione: per gli appassionati del celebre sport ad alta velocità, la serie segue i retroscena delle varie gare disputatesi nel 2020.

Sono in arrivo, invece, nuove accattivanti serie, pronte a rapire il cuore degli utenti Netflix. Una di queste, tra le più attese, è senza dubbio Sky Rojo, che vede per protagonisti, tra gli altri, Lali Espósito e Miguel Ángel Silvestre: racconta la ricerca della libertà da parte di tre lavoratrici nel mondo del sesso. La serie sarà disponibile dal prossimo 19 marzo.

In arrivo, inoltre, dal prossimo 10 marzo, Dealer: questa nuova serie francese segue la vicenda di un regista di un video musicale, la cui particolarità è la presenza, come protagonista, di un trafficante di droga. Il 12 marzo sbarcherà su Netflix La coppia quasi perfetta, che racconta della creazione di un servizio di abbinamento da parte di un ricercatore sul DNA che scopre come trovare il partner perfetto; il 26 marzo, infine, arriverà Gli irregolari di Baker Street, una rivisitazione in chiave dark/horror della storia di Sherlock Holmes.

Ma le novità non finiscono qui. Per i più piccoli, infatti, è in arrivo, dal prossimo 16 marzo, Waffles + Mochi, serie tv con una vera e propria particolarità: la presenza di Michelle Obama. Novità, infine, sul fronte anime: dal prossimo 4 marzo sarà disponibile Pacific Rim: La zona oscura; dal 25 marzo, invece, Dota: Dragon’s Blood.