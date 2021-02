Coronavirus Sicilia, a Catania solo +51 nuovi positivi: il bollettino di oggi

Coronavirus Sicilia: si registra oggi un incremento di 412 nuovi casi per un totale di 149.402 dall’inizio della pandemia. Buoni i numeri di oggi, nonostante un incremento di +187 nuovi positivi per un totale di 29.367 attuali positivi in tutta l’Isola. Sfiorano le venti unità, invece, i nuovi decessi con un +19 nelle ultime 24 ore. Le vittime in Sicilia, dall’inizio della pandemia, sono 4.018. I guariti registrati nella giornata di oggi sono 206 per un totale di 116.017.

Coronavirus Catania: oggi solo +51 casi

La provincia di Catania registra solo +51 nuovi casi per un totale di 41.095. Un numero che, nelle ultime settimane, è andato sempre più diminuendo, nonostante l’alto numero dei casi registrati in precedenza. Palermo resta invece la provincia più colpita con un incremento di +236 nuovi casi solo nella giornata di oggi e un totale di 42.504.