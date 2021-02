UNICT – Pubblicato bando Erasmus+ per tirocini: il testo ufficiale

L'Università di Catania rende nota la pubblicazione del bando Erasmus+ per tirocini. Il testo ufficiale, le scadenze e le modalità di candidatura.

L’Università di Catania ha pubblicato per l’anno accademico 2020/2021 il bando per l’Erasmus+ Tirocinio, relativo all’Azione Chiave 1 del Programma Erasmus Plus, che disciplina l’attribuzione delle mobilità per tirocinio e delle relative borse finanziate dall’Unione Europea, destinate a studenti e dottorandi. Le candidature sono già attive e per inviarle c’è tempo fino al 2 febbraio 2021.

Le borse Erasmus+ per tirocinio sono assegnate per lo svolgimento di tirocini curriculari, tirocini formativi e di orientamento professionale, attività di ricerca e tesi professionalizzanti.

Il bando consente agli studenti universitari di tutti i livelli (primo, secondo e terzo ciclo di studi) di svolgere un tirocinio in imprese, studi professionali, centri di formazione e ricerca, ONG, associazioni, fondazioni, istituti (ad esclusione di uffici ed enti che gestiscono i programmi comunitari), beneficiando di una borsa di mobilità. È possibile svolgere il tirocinio anche da neolaureati, purché si sia iscritti all’anno accademico in corso e si completi la mobilità entro i 12 mesi successivi.

Gli studenti che intendono candidarsi devono individuare in maniera autonoma l’ente straniero che potrebbe ospitarli. Gli interessati possono consultare, a mero titolo orientativo, una lista di strutture ospitanti che in passato hanno collaborato con l’Università di Catania nella pagina dedicata, sul sito dell’Ateneo.