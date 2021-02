Sicilia, no a beni culturali ai privati: bocciata la Carta di Catania

No alla Carta di Catania: è quanto deciso negli scorsi giorni dalla quinta Commissione Cultura dell'assemblea regionale siciliana.

Lo scorso 10 febbraio la V Commissione Cultura dell’Assemblea Regionale Siciliana ha bocciato la Carta di Catania e, con essa, la possibilità che il patrimonio artistico ancora nascosto in numerosi depositi siciliani possa essere concesso ai privati per presunte ragioni di valorizzazione.

La una misura era stata voluta e richiesta dall’assessorato regionale alla Cultura siciliano per consentire l’esposizione e la fruizione pubblica e privata di numerosi beni tra cui reperti archeologici, documenti, sculture e dipinti dell’antichità.

Il decreto, pubblicato in data 30 novembre 2020, era stato già oggetto di numerose critiche. La decisione ha tenuto conto delle motivazioni presentate da parte di diverse associazioni, il cui obiettivo è quello della salvaguardia del patrimonio culturale della Sicilia ed è stata assunta, in data 10 febbraio, dalla V Commissione Cultura dell’assemblea regionale siciliana. Queste sono Memoria e Futuro, Italia Nostra e Bianchi Bandinelli.

Le ragioni del no

Tra le motivazioni, spicca il fatto che la Carta sembra scontrarsi con i dettami del Codice dei Beni culturali in tema di valorizzazione del patrimonio. Prima di qualunque passo occorre, innanzitutto, predisporre un inventario delle opere in modo da catalogarle e poterne operare una tutela e una programmazione idonee.

Inoltre la Carta relega una funzione improduttiva il ruolo dei depositi e utilizza un linguaggio improprio per indicare opere di un patrimonio culturale importante non solo per la Sicilia, ma per la storia e per la crescita dell’intero paese.