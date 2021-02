Stasera in TV: in onda “Il commissario Ricciardi” e “Thelma”

La programmazione di oggi propone alcuni film e reality interessanti per passare una serata in tranquillità al riparo dal gelido freddo. Di seguito, alcuni dei programmi previsti in prima serata.

Il Commissario Ricciardi [Rai1, ore 21.25]: nuovo episodio della fiction. È iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato i l cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto Ricciardi scoprirà che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La scoperta della verità metterà Ricciardi seriamente in pericolo di vita e costringerà Enrica a fare un voto.

Thelma [Rai4, ore 21.18]: La giovane Thelma si trasferisce a Oslo per frequentare l'università e qui instaura una relazione con la coetanea Anja, ma frequenti malori preannunciano il risveglio degli incredibili poteri di cui Thelma è dotata.

Alessandro Borghese 4 ristoranti [Tv8, ore 21.30]: La sfida si gioca fra quattro ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri tre che commentano e votano location, menù, servizio e soprattutto il conto.