Stasera in TV: in onda “Spiderman” e “San Valentino di sangue”

Venerdì sera a casa davanti alla TV? Niente paura, la programmazione di oggi è ricca e variegata. Ecco i nostri consigli per una serata comodamente sul divano.

The Nice Guys [Mediaset20, ore 21:04]: Nella Los Angeles degli anni ’70, libertina, stravagante e decisamente trendy, un investigatore privato, Holland March, e un detective senza scrupoli, Jackson Healy, si alleano per risolvere il caso di una ragazza scomparsa e la morte di una porno star che apparentemente non sembrerebbero correlate….

Spiderman [Tv8, ore 21.30]: Giovane sfigato durante una gita scolastica in un laboratorio scientifico viene punto da un ragno geneticamente modificato. Il mattino dopo scopre di avere dei poteri come il ragno. Decide allora di mettersi a servizio della comunità e combattere il crimine.

San Valentino di Sangue [Italia2, ore 21:15]: Tom fa ritorno nella sua città natale, dalla quale mancava da tempo, nel ventesimo anniversario di una terribile strage, consumatasi il giorno di San Valentino, che costò la vita a 22 persone. Invece di essere ben accolto, si trova sospettato del massacro, il cui colpevole non era mai stato identificato e solo la sua ragazza di un tempo, Sarah, lo crede innocente.

Sin City [Spike, ore 21:30]: Sin City è una città violenta in cui tutto trasuda corruzione (anche il dipartimento di polizia). Qui seguiamo la storia di tre uomini: Marv, in cerca di vendetta dopo che trova la bellissima Goldie, con cui ha passato un’unica notte, cadavere nel suo letto; l’ex-photographer Dwight che ha ucciso per errore un eroico poliziotto e deve sistemare le cose; e il poliziotto Hartigan in carcere per un crimine che non ha commesso…