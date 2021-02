Superbonus 110%, in due mesi cantieri quadruplicati: come funziona

Superbonus 110%, quasi quadruplicati i cantieri. Ecco perché conviene, come utilizzarlo, chi ne ha diritto e fino a quando è valida la detrazione per gli interventi.

Il Superbonus 110 è uno degli strumenti più innovativi messi in campo per la tutela dell’ambiente e per la ripartenza economica, e anche gli italiani iniziano a capirlo. In due mesi, i cantieri avviati sono quasi quadruplicati.

“Il Superbonus al 110% è una delle misure più consistenti messe in campo per rilanciare la crescita – sottolinea il sottosegretario Riccardo Fraccaro -. Gli interventi già ammessi a detrazione sono aumentati del 376% in soli due mesi, per un totale di 338 milioni di euro.

Da dicembre a oggi il valore dei nuovi cantieri è passato da 537 a ben 2.960. Una crescita esponenziale straordinaria che va sostenuta continuando a lavorare al fine di rafforzare questa misura. Per favorire la transizione green e lo sviluppo sostenibile è necessario che il Superbonus resti una priorità”.

Superbonus 110: come funziona

Il Superbonus 110% dà diritto a una detrazione al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Superbonus si può applicare in numerosi casi. In particolare, è valido nel caso in cui i miglioramenti siano effettuati da:

condomìni ;

; persone fisiche , al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;

, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

(IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

a proprietà indivisa; Onlus e associazioni di volontariato , associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

, associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; soggetti Ires, beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Come richiedere la detrazione

La detrazione del 110% delle spese sostenute col Superbonus verrà ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali, di pari importo e limitatamente alla capienza dell’imposta annua calcolata sulla base della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto utilizzabile presso i fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per una cessione del credito corrispondente alla detrazione calcolata. In questo modo, si può usufruire in maniera diretta della detrazione