Stasera in TV: in onda “Basilicata coast to coast”

Cosa offre questa sera il piccolo schermo? Ve lo svela la redazione di LiveUnict.

Il principe cerca moglie [Italia 1, ore 21:20]: Akeem è l’erede al trono di un immaginario e ricchissimo Stato africano. Suo padre ha già combinato le nozze con una sottomessa fanciulla del luogo ma il protagonista coltiva altre ambizioni. Per questo, si trasferirà in America. Con Eddie Murphy.

L’alba del pianeta delle scimmie [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]: degli esperimenti d’ingegneria genetica per la cura dell’Alzheimer e portati avanti da Will daranno vita a una specie evoluta e intelligente di scimmie che ben presto dichiarerà guerra agli umani.

Basilicata coast to coast [Cine 34, ore 21:00]: Nicola, Salvatore, Rocco e Franco avevano un gruppo musicale, poi abbandonato.La passione riaffiorerà anni: i quattro non decideranno soltanto di rimettere su la band per partecipare al festival del teatro-canzone di Policoro ma anche di intraprendere un viaggio di 10 giorni, rigorosamente a piedi. Con Alessandro Gassman.

Non ci resta che il crimine [ Rai Movie, ore 21:10]: tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. Film con Alessandro Gassmann, Marco Giallini ed Edoardo Leo.