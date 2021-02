Stasera in TV: in onda “Mamma ho riperso l’aereo” e “The Tourist”

Martedì sera davanti alla TV? Ecco una lista di film o di programmi TV che potrebbero aiutarti a passare una serata in tranquillità e comodamente sul divano.

Coppa Italia [Rai1, ore 20.30]: Torna stasera l’ appuntamento della Coppa Italia.

Mamma ho riperso l’aereo mi sono smarrito a New York [Italia1, ore 21.10]: Un altro disguido nella famiglia McCallister: mentre i suoi vanno a Miami per Natale, il piccolo Kevin si ritrova solo a New York. Ma se la cava benissimo: fa vita da nababbo al Plaza Hotel, si imbatte ancora nei due malviventi del primo film e di nuovo li riduce a mal partito salvando così l’incasso dell’enorme emporio di giocattoli Duncan. Poi fa amicizia con la “donna dei piccioni” al Central Park.

Push [Mediaset20, ore 21.04]: Un gruppo di ragazzi dotati di vari poteri paranormali (telecinesi e chiaroveggenza) devono fare ricorso a tutte le loro risorse per riuscire a nascondersi da un’agenzia governativa segreta che sta dando loro la caccia.